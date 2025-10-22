Siirt'te Gıda Denetimi: Güvenli Gıda İçin Denetimler Devam Edecek

Siirt'te gıda denetimi gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ile Siirt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşın güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelinde denetim yaptı.

Denetimlerde fırın, market, kasap, pastane ve lokantaların üretim ve satış yerleri kontrol edildi.

Ürünlerin muhafaza koşulları, hijyen standartları, son tüketim tarihleri, depolama alanları, iş yerlerin açma ve çalışma ruhsatları, genel düzen ve tertibi denetlendi.

Açıklama görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve kaliteli gıdaya ulaşmasının öncelikleri olduğunu belirterek, "Bu kapsamda zabıta birimleriyle iş birliği içerisinde yürüttüğümüz gıda güvenliği konusunda denetimler devam edecektir." dedi.