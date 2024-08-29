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Siirt'te freni boşalan sulama tankerinin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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Siirt-Kurtalan kara yolunda freni boşalan belediyeye ait sulama tankeri, istinat duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü ile tankerdeki bir kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te freni boşalan sulama tankerinin devrilmesi sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Y.K. idaresindeki 56 AAL 465 plakalı belediyeye ait sulama tankeri, freninin boşalması sonucu Siirt- Kurtalan kara yolunun Kezer Çayı mevkisinde istinat duvarına çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile tankerdeki H.Ö. yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve kara yolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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