Siirt'te fıstık bahçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekipler ve köylülerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Siirt'te korkutan yangın: Fıstık bahçesinde çıktı, ormanlık alana sıçardı

SİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde bir fıstık bahçesinde çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekipler ve köylülerin çabasıyla 2 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesine bağlı Ormanbağı Köyü'ndeki fıstık bahçesinde çıkan yangın, alevlerin geniş alana yayılmasıyla ormanlık alana sıçradı. Gece saatlerinde çıkan yangın, köylülerin ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekipler ve köylülerin yoğun çabasıyla 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni belirlenmesi için inceleme başlatıldı.