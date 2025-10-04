Siirt'te Filistin'e Destek İçin Kano Etkinliği Düzenlendi

SİİRT'te ' Filistin'e Destek Platformu' üyeleri ile kanocular, İsrail'in saldırılarını protesto etmek ve Küresel Sumud Filosu'na destek için Botan Çayı'nda bayraklarla kano ve teknelerle suya açıldı.

Siirt'te ' Filistin'e Destek Platformu'nca düzenlenen etkinlik kapsamında Botan Çayı'nda kanolara ve teknelere Türk ve Filistin bayrakları asıldı. Platform adına basın açıklamasını Özgür Ögetürk okudu. İslam ülkelerini harekete geçmeye davet eden ögetürk, "Sosyal medyada, sokakta her yerde Gazze'nin onurlu mücadelesini anlatmalı ve işgale karşı duruşumuzu her geçen daha kuvvetli bir şekilde sürdürmeliyiz. Düzenlenen bu filolar, sadece bir yardım hareketi değil, aynı zamanda adalet arayışı, bir insanlık mücadelesidir. İşgalci İsrail, tüm dünyanın gözü önünde, Gazze'de soykırım suçu işliyor. Gazze'de yaklaşık 150 bin ton patlayıcı kullanarak adeta taş üstünde taş bırakmadığı saldırılarda yaklaşık 168 bin konut tamamen, 153 bin konut kısmen yıkılırken 148 bin konut ise ciddi hasar aldı. 1 milyon Gazzeli göç ediyor. Terör devletinin saldırganlığı nedeniyle Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Bugüne kadar gerekli güçlü adımları atmayan İslam ülkeleri, kınamanın ötesine geçmeli, tüm gücünü insani yardımı girişini sağlamak ve İsrail'in işgalini bitirmek için seferber etmelidir" dedi.