Siirt'te Erken Doğan Bebekler için ROP Muayeneleri Başladı

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği, erken doğan bebeklerde körlüğe yol açan prematüre retinopatisi (ROP) hastalığına yönelik muayene hizmetleri sunmaya başladı. Op. Dr. Zafer Yıldırım, ailelerin bebekleri için artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniğinde, erken doğan bebeklerde körlüğe neden olan prematüre retinopatisi (ROP) hastalığına yönelik muayeneler yapılmaya başlandı.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Göz Hastalıkları uzmanı Op. Dr. Zafer Yıldırım ve ekibi tarafından başlatılan ROP muayeneleriyle, artık erken doğan bebeklerin bu alandaki takip ve tedavileri Siirt'te gerçekleştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, ailelerin erken doğan bebeklerinin göz muayeneleri için artık başka illere gitmesine gerek kalmadığını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Erken doğan bebeklerin görme sağlığını korumak adına elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Gerektiğinde gerekli tedavileri de hastanemizde yapabileceğiz. Bu sayede hem ailelerimize kolaylık sağlamayı hem de bölgedeki sağlık hizmet kapasitesini artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
