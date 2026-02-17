Haberler

Siirt'te trafoda çıkan yangın söndürüldü

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve trafiği kapattı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle Kurtalan- Siirt kara yolundaki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

Dicle Elektrik ekipleri de Yeni Mahalle'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi uyguladı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında trafoda hasar oluştu.

