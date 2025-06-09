Siirt'te Elektrik Trafosunda Yangın Çıktı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde elektrik trafosunda çıkan yangın söndürüldü.
Beykent Caddesi 615. Sokak'taki trafoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve Dicle Elektrik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, trafoda hasar oluştu.
Ekipler, trafonun onarımı için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel