Siirt'te eksi 2 derece havuza girdi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Siirt'in Kayaboğaz köyünde, Erhan Keklik eksi 2 derecede fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girdi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi ve dikkat çekti.

SİİRT'te Erhan Keklik, eksi 2 derecede fıstık bahçesindeki sulama havuzuna girdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde yaşayan Erhan Keklik, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü bölgede fıstık bahçesinde bulunan sulama havuzuna girdi. Keklik'in soğuk havaya aldırış etmeden suya girdiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.

