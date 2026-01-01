Siirt'te eksi 2 derece havuza girdi; o anlar kamerada
Merkeze bağlı Kayaboğaz köyünde yaşayan Erhan Keklik, hava sıcaklığının eksi 2 dereceye düştüğü bölgede fıstık bahçesinde bulunan sulama havuzuna girdi. Keklik'in soğuk havaya aldırış etmeden suya girdiği anlar, cep telefonuyla kaydedildi.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel