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Siirt TEKNOFEST'e Ev Sahipliği Yapıyor

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Siirt Valiliği, 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST Savaşan İHA Yarışması'na tüm vatandaşları davet etti. Etkinliğin teknoloji farkındalığını artırması ve kentin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor.

Siirt Valiliği, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında Siirt'te düzenlenecek Savaşan İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışması'na katılım çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, gençler ve teknoloji tutkunlarının yanı sıra tüm vatandaşların 18 Ağustos-3 Eylül'de Siirt Havalimanı'nda gerçekleştirilecek büyük teknoloji buluşmasına katılmaları istendi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenecek yarışma, Siirt'in teknoloji, havacılık ve inovasyon alanındaki önemli organizasyonlarından biri olacak.

Binlerce yarışmacı ve ziyaretçinin katılımının beklendiği organizasyonun Siirt'in ulusal ve uluslararası tanıtımına, sosyal ve ekonomik hayatına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Organizasyonun aynı zamanda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesine yönelik farkındalığın artırılmasına ve gençlere ilham verilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Kaynak: AA
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