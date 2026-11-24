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SİİRT'in Pervari ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü, takılı olan emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Gölgeli köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 06 GCF 805 plakalı hafriyat kamyonu, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi. Kamyonda hasar meydana gelirken, emniyet kemeri takılı olan sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı