Siirt'te Devrilen Cipin Sürücüsü Yaralandı
Siirt'in Kurtalan ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı cip devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen cipin sürücüsü yaralandı.
A.T. yönetimindeki 56 ABF 706 plakalı cip, Siirt-Batman kara yolu Çalıdüzü köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Abdurrahman Binay - Güncel