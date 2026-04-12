Haberler

Siirt'te taşan derede mahsur kalan minibüsteki hasta kadın hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Baykan ilçesinde, hastaneye götürülürken derede mahsur kalan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, yapılan sağlık kontrollerinin ardından hayatını kaybetti. Kadının kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

Siirt'in Baykan ilçesinde rahatsızlanan kadın, hastaneye götürülürken taşan derede mahsur kalan minibüste yaşamını yitirdi.

Meşelik köyünde rahatsızlanan 68 yaşındaki Naime Gölbaşı, yakınları tarafından minibüsle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmek istendi.

Yola çıkan minibüs, Veyselkarani beldesi yakınlarında yağış nedeniyle su seviyesi yükselen derede mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil Sağlık, jandarma ve Veyselkarani Belde Belediyesi ekipleri ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araç, bulunduğu yerden güvenli alana çekildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Kadın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Kadının kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Video çeken fenomen akıntıya kapılarak gözden kayboldu

Ünlü fenomenin son görüntüsü! Video çekerken gözden kayboldu
Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcuları 'Domuz yiyin' diyerek kovaladı

Futbol dünyası ayakta! Müslüman futbolcularını domuz etiyle kovaladı
Rüzgarda dolanan bayrağı düzeltmek için 15 metrelik direğe tırmandı

Tüyleri diken diken eden hareket
Aile hekimliğinde yeni dönem! 'İşveren' tartışması bitiyor

Aile hekimliğinde yeni dönem başlıyor! Tartışmalar tarih olacak
Taraflar masadan kalktı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya

Masa dağıldı, peki şimdi ne olacak? ABD 2 seçenekle karşı karşıya
Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında

Eski hakem de ünlüler operasyonunda gözaltına alındı