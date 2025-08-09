Siirt'te Dağ Keçileri Piknik Alanında Görüntülendi

Siirt'te Dağ Keçileri Piknik Alanında Görüntülendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Şirvan ilçesinde, piknik yapan vatandaşlar tarafından görüntülenen dağ keçileri anne ve yavrularıyla Kezer Çayı eteklerinde su içip yamaçlara döndü.

Siirt'in Şirvan ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.

Ormanbağı ile Karaca köyleri arasındaki Kezer Çayı eteklerine piknik yapmaya giden vatandaşlar, dağ keçilerini fark etti.

Yamaçtan çaya inen anne ve yavruları, su içtikten sonra tekrar geldikleri yöne doğru gitti.

Dağ keçileri ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Naci Adıgeçen - Güncel
Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti

Futbolcu, sevgilisi ünlü modeli merdivene bağlayıp işkence etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz ilk kez 1 trilyon doları aştı

Tarihi rekor haberi Erdoğan'dan geldi: İlk kez 1 trilyon doları aştık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.