Siirt'te Dağ Keçileri Piknik Alanında Görüntülendi
Siirt'in Şirvan ilçesinde, piknik yapan vatandaşlar tarafından görüntülenen dağ keçileri anne ve yavrularıyla Kezer Çayı eteklerinde su içip yamaçlara döndü.
Siirt'in Şirvan ilçesinde dağ keçileri görüntülendi.
Ormanbağı ile Karaca köyleri arasındaki Kezer Çayı eteklerine piknik yapmaya giden vatandaşlar, dağ keçilerini fark etti.
Yamaçtan çaya inen anne ve yavruları, su içtikten sonra tekrar geldikleri yöne doğru gitti.
Dağ keçileri ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Naci Adıgeçen - Güncel