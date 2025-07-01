Siirt'te Çocuk Endokrinoloji Kliniği Hizmete Girdi

Siirt'te Çocuk Endokrinoloji Kliniği Hizmete Girdi
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Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan çocuk endokrinoloji kliniği, uzman doktor Esra Koçyiğit yönetiminde diyabet hastalarına eğitim ve tedavi süreci sunacak. Klinik, çocuklarda hormon bozuklukları ile ilgili daha etkili tedavi imkanı sağlayacak.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk endokrinoloji kliniği hizmete girdi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hizmete giren çocuk endokrinoloji kliniği, uzman doktor Esra Koçyiğit yönetiminde diyabet hastasına eğitim vererek tedavi sürecini başlattı.

Koçyiğit'in göreve başlamasıyla birlikte çocuklarda diyabet ve hormon hastalıklarının tanı ve tedavisi artık Siirt'te yapılabilecek.

Klinikle Siirt'te çocuklarda diyabet başta olmak üzere büyüme, gelişme ve hormon bozukluklarıyla ilgili tedavi süreçlerinin daha etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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