Siirt'te büryan ustaları, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Siirt'teki büryan ustaları, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasında 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi. Oylamaya sponsor olan kuruluşlar arasında lifebox, AJet ve ROKETSAN yer alıyor.

Siirt'te büryan ustaları, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kentteki büryan ustaları, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin 2025 yılında çektiği, Türkiye ve dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafı inceledi.

Ustalardan Murat Kayaalp, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere, yemek dağıtıldı" fotoğrafını, "Portre" kategorisinde de Cem Özdel'in "Rastgeldi" karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor" isimli fotoğrafını oylayan Kayaalp, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Özge Elif Kızıl'ın "Puldan koridor", "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Arpad Kurucz'un "Sevgi koridoru" ve "Günlük Hayat"de de Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" fotoğraflarını seçti.

Kayaalap, fotoğrafları çeken foto muhabiri ve muhabirleri tebrik ederek, oylamada birbirinden güzel karelerin yer aldığını belirtti.

Muhammet Baykara da "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya", "Portre" kategorisinde de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" fotoğrafına oy veren Baykara, "Spor"da Cem Genco'nun "Çamur rugbisi", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Bestami Bodruk'un "Can Cana", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Harun Özalp'ın "Yağmur altında, keyfi yerinde" karelerini oyladı.

Baykara, fotoğrafları çekenlere ve yarışmanın düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, fotoğrafları seçmekte zorlandığını söyledi.

AA'nın "Yılın Kareleri" oylaması

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
