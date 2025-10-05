Haberler

Siirt'te Boğulma Olayı: 17 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Siirt'in Eruh ilçesinde serinlemek için girdiği Zorava Çayı'nda boğulan 17 yaşındaki Veysel Kaçar'ın cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'in Eruh ilçesinde serinlemek için Zorava Çayı'na giren Veysel Kaçar (17) boğuldu.

Olay, öğle saatlerinde Eruh ilçesinden geçen Zorava Çayı'nda meydana geldi. Serinlemek için suya giren Veysel Kaçar, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevredekilerin de desteğiyle arama çalışması başlattı. Kısa süre sonra Kaçar'ın cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Kaçar'ın cesedi, otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
