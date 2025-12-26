Haberler

Siirt'te bir hamal yolda bulduğu 10 bin lirayı sahibine ulaştırdı

Güncelleme:
Siirt'te hamallık yapan Mehmet Emin Aktaş (61), yolda bulduğu içinde 10 bin lira olan çantayı sahibine ulaştırdı.

Aktaş, Güres Caddesi'nde yürürken yolda bir çanta buldu.

Çantanın içinde bir miktar para ve kredi kartları olduğunu gören Aktaş, Yeni Mahalle Şehit Halis Şimşek Polis Merkezi Amirliğine giderek durumu bildirdi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından çantanın sahibinin Esra Obut olduğunu tespit etti.

Bilgi verilmesi üzerine polis merkezine giden Obut'a çantası teslim edildi.

Çantayı bulan Aktaş, AA muhabirine, yolda bulduğu çantayı içinde para olduğunu görünce polise teslim ettiğini söyledi.

Aktaş, "İçinde 2 milyon lira da olsa çantayı yine sahibine teslim ederdim. Bu bir vatandaşlık görevidir. Allah bize helalinden versin, kimsenin hakkını bize yedirmesin." dedi.

Obut ise Aktaş'a duyarlılığından dolayı teşekkür etti.

Caddede gezerken çantasının düştüğünü fark etmediğini anlatan Obut, "Kendisine çok teşekkür ediyorum, Allah razı olsun. Öğretmenlik yapıyorum. İçinde maaşımdan çektiğim 10 bin lira vardı. Onunla alışveriş yapacaktım." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
