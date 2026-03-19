Siirt'te bayram tedbirleri açıklandı

Siirt Valiliğince kentte bayramın huzur ve güven ortamında geçirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların huzur ve güven içerisinde bayramlarını geçirmelerini sağlamak amacıyla il genelinde valilik koordinasyonunda kapsamlı tedbirler alındığı belirtildi.

Bayram süresince kamu düzeninin korunması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla emniyet ve jandarma birimleri tarafından il genelinde yoğun güvenlik tedbirleri uygulanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emniyet ve jandarma birimlerimizce 135 noktada 4 bin 741 genel asayiş ve trafik personeli ile kesintisiz denetim sağlanacaktır. Şok uygulamalar, sabit yol kontrol noktaları ve kimlik kontrolleri artırılmış olup, narkotik, kaçakçılık, terör ve siber suçlara yönelik özel ekipler aktif olarak görev yapacaktır. Trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla birimlerimiz tarafından 14 dronla radar ve sivil denetimler dahil olmak üzere yoğun trafik kontrolleri gerçekleştirilecektir. Siirt Belediyesi bünyesinde 482 personel ve 111 araçla bayram süresince sahada olacaktır."

Arife ve bayram süresince 15 güzergah hattında vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği aktarılan açıklamada, iş yeri denetim faaliyetlerine ağırlık verileceği, yangın, kanalizasyon ve su arızalarına nöbetçi ekipler takviye edilerek olası durumlara karşı hazırlıklı olunacağı ifade edildi.

Açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve etkin şekilde sunulabilmesi amacıyla gerekli tüm planlamalar yapılmış, sağlık birimlerimiz 7/24 esasına göre görevlendirilmiştir. Kamu hastanelerinde bayram süresince toplam 1299 sağlık personeli görev başında olacak. 21 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 1 UMKE istasyonu 24 saat esasına göre hizmet verecek olup, bu kapsamda 44 araç hizmet verecektir. İlimizde faaliyet gösteren lokanta, pastane, fırın gibi gıda maddeleri üreten iş yerleri, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İl Ticaret Müdürlüğü ile belediye zabıta ekiplerince hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden etkin bir şekilde denetlenecektir. AFAD ve itfaiye ekiplerimiz, yangın ve olası afet ve acil durumlara karşı bayram süresince teyakkuz halinde olacaktır. Lokanta, pastane, fırın gibi gıda üreten iş yerleri, ekiplerce hijyen ve fahiş fiyat uygulaması yönünden denetlenecektir. Doğalgaz, haberleşme ve elektrik kesintisi yaşanmaması için gerekli tedbirler alınarak, olası arızalara anında müdahale edilebilmesi için bağlı birimlerindeki personel sayısının takviye edilmesi sağlanacaktır. Ayrıca 112 Acil Çağrı merkezimiz 21 personel ile 7 gün 24 saat esasına göre vatandaşlarımıza kesintisiz hizmet verecektir." ifadelerine yer verildi.