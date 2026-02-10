Haberler

2 çocuk annesi kadının feci ölümü

Siirt'te bir apartmanın 3'üncü katından düşen 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Dilek Danış hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşandı. İddiaya göre Dilek Danış, üçüncü kattaki evinin balkonunda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Danış'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

OTOPSİ İÇİN MORG'A KALDIRILDI

Dilek Danış'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
