Haberler

Siirt'te balkondan düşen çocuk öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki C.E.K, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Siirt'te balkondan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Yeni Mahalle'de bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan düşen C.E.K, ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Recep Çelik
Bakan Gürlek'ten Haluk Levent açıklaması: Kaçma girişimi oldu

Bakan Gürlek, Haluk Levent'le ilgili vahim iddiayı doğruladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kısmetse Olur'da ortalık karıştı! Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı

Kız arkadaşını başka erkeğin kollarında görünce çıldırdı
Kolonlarından çatlama sesi gelen 7 katlı bina tahliye edildi

Kolonlardan gelen ses 45 kişiyi sokağa döktü
Yasemin Kay Allen'i çıldırtan iddia! Yasal süreç başlattı

Yasemin'i çıldırtan iddia! Mahkemenin yolunun tuttu

Bursa'da komşu dehşeti! 'Eşime göz kırptı' iddiası can aldı

Bursa'da komşu dehşeti! "Eşime göz kırptı" iddiası can aldı
Haluk Levent dosyasıyla ilgili gündem yaratacak çıkış: Mide bulandıran olgular var

Haluk Levent dosyasıyla ilgili olay çıkış: Mide bulandıran olgular var
Aslan düğmeye bastı! İmzayı atarsa yer yerinden oynar

Aslan'dan yılın operasyonu! Türkiye'de yer yerinden oynayacak
Konserde başına gelenler pes dedirtti: Erkekler, sizi artık anlıyorum

Konserde 4 kadının tacizine uğradı, anlattıkları pes dedirtti