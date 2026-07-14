Siirt'te balkondan düşen çocuk öldü
Siirt'te 6. kattaki evlerinin balkonundan düşen 15 yaşındaki C.E.K, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Siirt'te balkondan düşen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.
Yeni Mahalle'de bir apartmanın 6. katındaki evlerinin balkonundan düşen C.E.K, ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan C.E.K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Recep Çelik