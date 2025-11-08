Haberler

Siirt'te Ayı ve Yavruları Köy Yoluna İndi

Güncelleme:
Siirt'in Eruh ilçesinde bir köy yolunda ayı ve 3 yavrusu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ayılar, yolda bir süre ilerledikten sonra gözden kayboldu.

SİİRT'in Eruh ilçesinde köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yerliçoban köyü yolunda dün akşam saatlerinde aracıyla ilerleyen Mahmut Acar, köy yoluna inen ayı ve 3 yavrusunu cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yolda ilerleyen ayılar, bir süre sonra bölgede gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
