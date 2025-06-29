Siirt'te Ayı Saldırısına Uğrayan Adam Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'in Eruh ilçesinde ot toplarken ayının saldırısına uğrayan Feyzi C. bacağından yaralandı. Çobanların yardım çağrısıyla sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde ot toplarken ayının saldırdığı kişi yaralandı.

Okçular köyünde yaşayan Feyzi C. (53), köyden yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda ot toplamaya gitti.

Bu sırada karşısına çıkan ayının saldırısına uğrayan Feyzi C, bacağından yaralandı.

Bağırma sesi üzerine bölgeye giden çobanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek, yaralıyı köye ulaştırdı.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Feyzi C'yi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Feyzi C, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjdemiz var' deyip yeni kredi paketlerini duyurdu

Birçok ilimizi yakından ilgilendiriyor! Erdoğan'dan peş peşe müjdeler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Hande Doğandemir, dünyaca ünlü futbolcu Salah ile fotoğrafını paylaştı

Bodrum'da Salah'ı gören güzel oyuncu hemen telefonuna sarıldı
Tarlada bulduğu tabancayla kendini vuran çocuk hayatını kaybetti

Tarlada bulduğu cisim küçük çocuğun sonu oldu
İlayda Şeker ve İsmail Balaban bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor

Annelik heyecanı sardı! Karnı burnunda son halini paylaştı
Sazı eline aldı! Fenerbahçe'de kaptan Ali Koç

Sazı eline aldı! Yıllardır yapmadığını bu sezon yapacak
Kendisini yakalayan market çalışanını tekme tokat dövdü

Market çalışanını tekme tokat dövdü, kimse bir şey yapamadı
Türkiye yanıyor! Alevler bu kez İzmir'den yükseldi

Bir kötü haber de İzmir'den! Alevler kısa sürede her yanı sardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.