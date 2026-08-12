Haberler

Siirt'te Askıda Kalan Araç Kurtarıldı

Siirt'te Askıda Kalan Araç Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Siirt'te askıda kalan ve Botan Çayı'na düşme riski bulunan hafif ticari araç ekipler tarafından kurtarıldı.

Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 68 HC 769 plakalı hafif ticari araç, Siirt-Eruh yolunun Botan Köprüsü mevkisinde, yoldan çıkarak askıda kaldı.

Botan Çayı'na düşme riski bulunan aracın sürücüsü, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araç, ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı

Fenerbahçe'de büyük ayrılık operasyonu! Aziz Yıldırım hepsine 'Güle güle' dedi

İşte Aziz başkanın "Güle güle" dediği isimler
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu