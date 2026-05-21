Siirt'te 52 şüpheliden 17'si tutuklandı

Siirt'te 04-20 Mayıs tarihleri arasında yapılan asayiş ve güvenlik uygulamalarında 52 şüpheli yakalanırken, bunlardan 17'si tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu, suç geliri para, hassas terazi, tarihi eser objeleri ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 04-20 Mayıs'ta ilde kamu düzeni ve genel asayişin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda, çeşitli türlerde 3 kilogram 645 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, suç geliri olduğu değerlendirilen 19 bin 500 lira ile hassas terazi ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde de bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 13 obje, asayiş uygulamalarında ise ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan ve emniyet ekiplerince yakalanan 45 şüpheliden 13'ü çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
