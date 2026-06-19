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Kurtalan'da öğrencilerin yıl boyu hazırladığı çalışmalar sergilendi

Kurtalan'da öğrencilerin yıl boyu hazırladığı çalışmalar sergilendi
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Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Atatürk Anaokulu'nda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı proje, sanat çalışmaları ve etkinlik ürünlerinin sergilendiği bir sergi düzenlendi. Sergide uzay, deniz canlıları, deneyler gibi tematik alanlar yer aldı. Okul müdürü, etkinliğin öğrencilerin özgüven kazanması ve üretme mutluluğunu yaşaması açısından önemli olduğunu vurguladı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde anaokulu öğrencilerinin yıl boyunca hazırladıkları çalışmaların sergisi açıldı.

Atatürk Anaokulu'nda gerçekleştirilen sergide, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı proje, sanat çalışmaları ve çeşitli etkinlik ürünleri sergilendi.

Etkinlikte öğrenciler, hazırladıkları çalışmaları tanıtarak yıl boyunca edindikleri bilgi ve becerileri paylaştı.

Sergide uzay ve gezegenler, deniz canlıları, sanat etkinlikleri, oyunlar ve deney çalışmalarından oluşan tematik alanlar oluşturuldu.

Öğrencilerin gelişim süreçlerini yansıtan çalışmalar ziyaretçiler tarafından incelendi.

Etkinlik kapsamında kurulan stantlarda katılımcılara çeşitli ikram verildi.

Atatürk Anaokulu Müdürü Mesut İş, serginin öğrencilerin bir yıllık emeğini ortaya koyduğunu söyledi.

Çocukların eğitim sürecinde ortaya koyduğu çalışmaların sergilenmesinden memnuniyet duyduklarını belirten İş, öğrencilerin özgüven kazanması, kendilerini ifade edebilmesi ve üretmenin mutluluğunu yaşamasının önem taşıdığını ifade etti.

Velilerin eğitim sürecindeki katkılarına da değinen İş, okul ile aile iş birliğinin çocukların gelişiminde önemli rol oynadığını kaydetti.

İş, okul olarak öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerini destekleyen faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen öğretmen, veli ve öğrencilere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Abdurrahman Binay
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