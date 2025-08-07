Siirt'te Akraba Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

1) SİİRT'TE AKRABA AİLELER ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİİRT'in Eruh ilçesinde akraba aileler arasında çıkan silahlı kavgada Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Eruh ilçesine bağlı Gelenkardeş köyünde meydana geldi. İddiaya göre, akraba aileler arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Abdulmenaf Sartık hayatını kaybetti, M.S. ise yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. M.S., ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Sartık'ın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2) DİYARBAKIR'DA TAKSİ İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 3 YARALI

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde taksi ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sur ilçesi tarihi On Gözlü Köprü yolunda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 21 AEE 388 plakalı otomobil ile taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada, araçlardaki 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.