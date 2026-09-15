Siirt'te akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.
Tekel Mahallesi'nde Kurtalan-Batman çevre yolu güzergahında bulunan akaryakıt istasyonunun bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü.
Kaynak: AA