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Siirt'te akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü
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Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun bahçesinde çıkan yangın söndürüldü.

Tekel Mahallesi'nde Kurtalan-Batman çevre yolu güzergahında bulunan akaryakıt istasyonunun bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını akaryakıt depolarına sıçramadan söndürdü.

Kaynak: AA
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