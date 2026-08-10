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Siirt'te AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mevlit Programı

Siirt'te AK Parti'nin 25. Yıl Dönümü Mevlit Programı
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Siirt'te AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Siirt'te AK Partinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Ak Parti İl Başkanlığınca Ensar Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.

Programda hayatını kaybetmiş parti mensupları ve şehitler için dua edildi.

Etkinliğin sonunda vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, Merkez İlçe Başkanı Hikmet Ekin, Gençlik Kolları Başkanı Murat Gül, teşkilat mensupları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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