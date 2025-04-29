Ümit Özdağ'ın yargılandığı dava 10 Eylül'e ertelendi

Özdağ hakim karşısına çıktı! İşte ilk duruşmadan çıkan karar
Elektrik kesintileri Türkiye'yi etkileyecek mi? Enerji Bakanı Bayraktar'dan endişelendiren sözler

Elektrik krizi Türkiye'yi etkileyecek mi? Bakandan korkutan sözler
Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu: Tespih parasıydı

Murat Ongun'un eşi, hesabına gelen 600 bin lirayı böyle savundu
Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber! 16 firma ile indirim protokolü imzalandı

Ev eşyalarını almakta zorlanan çiftlere güzel haber

Siirt'te Açık Kapı: Yaşlı Vatandaşların Sorunları Yerinde Dinleniyor

Siirt'te Açık Kapı: Yaşlı Vatandaşların Sorunları Yerinde Dinleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü, yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinliyor ve ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmeler yapıyor. Müdürlüğün amacı, vatandaşların taleplerini yerinde dinlemek ve çözüm üretmek.

Siirt'te "Açık Kapı" vatandaşların sorunlarını yerinde dinliyor

SİİRT - Siirt Valiliği Açık Kapı Şube Müdürlüğü tarafından yaşlı vatandaşlar ziyaret edilerek, talep ve sorunlar doğrudan ilgili yetkililer tarafından inceleniyor.

Siirt Valiliğince 2018 yılında kurulan Açık Kapı Şube Müdürlüğü; sorun, talep ve önerileri yerinde dinlemek ve çözüm noktasında bilgilendirmeler yapmak amacıyla yaşlı vatandaşları ziyaret ederek sorunlarını dinleyip ihtiyaçlarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuyor.

Açık Kapı Şube Müdürü Beşir Tatlı, Açık Kapı olarak her daim vatandaşın yanında olduklarını, vatandaşların talep ve şikayetlerini alma konusunda her türlü çabayı göstermekte olduklarını söyledi. Yaşlıların en önemli değerlerin başında geldiğini geldiğini ifade eden Tatlı, "Bir zamanlar bizler onlara emanettik. Şimdi onlar bize emanettir. Yaşlılarımız da bunu bilsin ki devletimiz olarak biz onların emrindeyiz. Kapımız onlara sonuna kadar açıktır. Onların emir, talimatlarını ve isteklerini alıp en kısa sürede yerine getirme arzusu içerisindeyiz" dedi.

82 yaşındaki Hasan Güneş, eşiyle birlikte yalnız bırakılmadıklarını dile getirerek, "Allah, devletimize zeval vermesin. Bize yemek gönderiyorlar, maaşımızı veriyorlar ve ihtiyacımızı karşılıyorlar. Çok memnunuz. Müdürümüz her zaman buraya gelerek ihtiyacımızı soruyor, bize yardımcı oluyor. Ne lazım olursa yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN TAYFUR KILIÇVURAN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.