Siirt'te 6 Gün Arayla 3 Genç Hayatını Kaybetti

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen iki ayrı olayda, 6 gün arayla 3 genç arkadaş hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda 19 yaşındaki Adnan Pekgöz ve trafik kazasında 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş ile 19 yaşındaki Oruç Eviz yaşamını yitirdi.

Siirt'te acı tesadüf: 3 arkadaş 6 gün arayla hayatlarını kaybetti

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde ve Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen iki ayrı olay, arkadaş olan 3 genci hayattan kopardı.

6 Haziran günü Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda düzenlenen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Adnan Pekgöz yaşamını yitirmişti. Bu olaydan 4 gün sonra, 10 Haziran'da Başur Köprüsü mevkisinde meydana gelen trafik kazasında, 18 yaşındaki Bünyamin Pektaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan 19 yaşındaki Oruç Eviz ise kaldırıldığı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Okul arkadaşı oldukları belirtilen üç gencin 6 gün arayla yaşamlarını yitirmesi, yakınlarını ve ilçeyi yasa boğdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÜMİT DİLEK - Güncel
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