Siirt'te 470 okul ve çevresinde kapsamlı güvenlik denetimi yapıldı

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Siirt'te öğrencilerin güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerinde güvenlik denetimleri gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle il genelindeki okul ve çevrelerinde kapsamlı denetimler devam ediyor.

Bu kapsamda 470 okul ve çevresi, 39 yurt ve çevresi, 86 metruk bina, 67 park ve bahçe ile 387 iş yeri kontrol edildi.

Denetimlerde 8 bin 675 kişinin kimlik kontrolü ve GBT sorgulaması yapılırken, 4 bin 822 araç ve öğrenci servisi denetlendi.

Eğitim kurumlarındaki fiziki güvenlik tedbirlerinin güçlendirilmesi amacıyla 674 bahçe görevlisi istihdam edildi.

Ayrıca 6 okulun kamera sistemi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilirken, 27 okulun duvar ve çitleri yenilendi, 7 okulun bahçesine güvenlik nizamiye noktası yapıldı.

Denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: AA