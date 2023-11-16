Siirt'te 450 Bin TL Değerinde Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada bir araçta 450 bin lira değerinde gümrük kaçağı 36 adet cep telefonu ele geçirildi. Kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarda olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir araçta yapılan aramada 450 bin lira değerinde gümrük kaçağı 36 adet cep telefonu ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor. Merkez Tınaztepe Mahallesi Şerafettin Elçi Caddesi'nde durdurulan bir araçta yapılan aramada aracın farklı bölümlerine zulalanmış şekilde piyasa değeri yaklaşık 450 bin TL değerinde toplam 36 adet gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli hakkında işlemler devam ediyor. - SİİRT