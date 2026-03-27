Siirt'te 15 Temmuz şehitleri için "Her Ay 253 Hatim" programı düzenlendi

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için hatim programı düzenlendi.

Siirt Valiliği himayesinde 15 Temmuz Derneğince Hacı Fethi Serin Camisi'nde düzenlenen "Her Ay 253 Hatim" programında şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Programda okunan mevlidin ardından darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehit için okunan hatimlerin duası yapıldı.

Kızılay Siirt Şubesi ekiplerince programın ardından vatandaşlara ikramda bulunuldu.

Programa, Vali Kemal Kızılkaya, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
