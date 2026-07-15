Siirt'te '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı' ziyarete açıldı

Siirt'te "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı" vatandaşların hizmetine açıldı.

Siirt Valiliği koordinesinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca Güres Caddesi Sancak Ortaokulu önünde kurulan çadırın açılışına Vali Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, il protokolü, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Vali Kızılkaya ve beraberindekiler, açılışın ardından çadırda sergilenen fotoğraflar ile dijital gösterimleri inceledi.

Kızılkaya, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milletin iradesine pranga vurulamayacağının tüm dünyaya ilan edildiği kutlu bir dirilişin adı olduğunu belirterek, milletin o gece canı pahasına demokrasisine, devletine ve bağımsızlığına sahip çıktığını söyledi.

Kızılkaya, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Çadırı"nın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.