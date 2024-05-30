Üye Girişi
Haberler

Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit olan güvenlik korucusunun eşi doğum yaptı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın eşi Kezban Yıldız, bir kız bebek dünyaya getirdi. Şehidin vasiyeti üzerine kızına 'Kumsal' adı verildi.

IRAK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 22 Mayıs'ta şehit olan güvenlik korucusu Yahya Yıldız'ın eşi Kezban Yıldız (27), doğum yaptı. Şehidin vasiyeti üzerine dünyaya gelen kızına, 'Kumsal' adı verildi.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Operasyon bölgesinde 22 Mayıs'ta güvenlik korucusu Halil Yıldız, PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehidin cenazesi, Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Siirt'in Eruh ilçesine getirilerek defnedildi. Yıldız'ın şahadetinden bir hafta sonra eşi Kezban Yıldız, dün Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir kız bebek dünyaya getirdi. Kezban Yıldız ile bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

'VASİYETİ ÜZERİNE KUMSAL İSMİNİ KOYDUK'

Şehit Yahya Yıldız'ın ağabeyi Bedri Yıldız, kardeşinin doğacak kızına 'Kumsal' adını verilmesini vasiyet ettiğini söyleyerek, "Bir hafta önce şahadete yürüdü. Bugün de bir kız çocuğu oldu. İsmini de vasiyeti üzerine 'Kumsal' koyduk. Çok üzgünüz, çok üzüntülüyüz ama devletimiz sağ olsun" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güvenlik Korucusu Operasyon Bebek Irak Güncel Haberler

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

Türkiye'deki yaşlı nüfus oranı cumhuriyet tarihinde ilk kez çift haneye ulaştı

 Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

Slovenya, Filistin devletini tanıma kararı aldı

 Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

Ağrı'da bir kadın, caddede üstsüz şekilde dolaştı

 Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok

Ender Saraç'ın cinsel istismar suçlamasıyla yargılandığı davada oğlu konuştu: Yanlı ifade verdim, istismar yok
title