Siirt'te kar yağışıyla kayganlaşan yolda zincirleme kaza
Siirt-Kurtalan karayolunda etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç etkilendi. Olayda yaralanan olmadı ancak trafik bir süre aksadı.
SİİRT- Kurtalan karayolunda etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.
Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yaralanmadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Siirt-Kurtalan karayolunda trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.
