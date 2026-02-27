Haberler

Siirt'te kar yağışıyla kayganlaşan yolda zincirleme kaza

Güncelleme:
Siirt-Kurtalan karayolunda etkili olan kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda meydana gelen zincirleme kazada 6 araç etkilendi. Olayda yaralanan olmadı ancak trafik bir süre aksadı.

SİİRT- Kurtalan karayolunda etkili olan kar yağışının ardından kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Kaza, akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada kimse yaralanmadı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kaza nedeniyle Siirt-Kurtalan karayolunda trafik bir süre aksadı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

