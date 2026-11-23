Siirt Kurtalan'da yoğun siste otomobil TIR'a çarptı, 2'si ağır 4 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siirt'in Kurtalan ilçesinde sabah saatlerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda otomobil TIR'a çarptı. Kazada 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; 2 yaralının hayati tehlikesi bulunuyor.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, otomobilin TIR'a çarpması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, Toytepe köyü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda TIR'a çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra Kurtalan Belediyesi itfaiyecileri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, sağlıkçıların ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.