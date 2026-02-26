Siirt'in Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi
Olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt'in Pervari ilçesinde eğitime yarın ara verildi. Kaymakamlık, öğrenci ve vatandaşların güvenliğini ön planda tutarak bu kararı aldıklarını açıkladı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların güvenliği göz önünde bulundurularak, ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Fecri Barlık