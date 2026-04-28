Siirt'in "Faslı gelinleri" Türkçe öğreniyor

Fas'tan evlilik nedeniyle Siirt'e gelen kadınlar Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen kursta Türkçe öğreniyor.

Siirt Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde düzenlenen birinci ve ikinci kademe okuma yazma kurslarına devam eden, çoğunluğu ev hanımı 30 kadın arasında 8 Faslı gelin de bulunuyor.

Kentte yaşayan ve Türk vatandaşlarıyla evli olan 8 Faslı kadın, iletişimlerini kolaylaştırmak ve sosyal hayata daha aktif katılmak için kursa giderek Türkçe okuma yazma eğitimi alıyor.

Yaklaşık 3 ay süren eğitimi tamamlayan kadınlara sertifika veriliyor.

"Dersler çok keyifli geçiyor"

Faslı kursiyerlerden Nadia Sriksane Nas (23), AA muhabirine, geçen yıl geldiği Siirt'e kısa sürede uyum sağladığını, kenti yakından tanımaya başladığını söyledi.

Nas, " Türkiye'yi çok seviyorum. Burada evlendim. Buralı çok arkadaşım var ve çok rahatım. Kurslarda Türkçe öğreniyorum. Dersler çok keyifli geçiyor. Telefonda Türkçe mesajlaşabiliyorum." dedi.

"Artık hastaneye tek başıma gidebiliyorum"

Laila Ben Addı Pelen (32) de Türkiye'ye evlendiği için geldiğini ifade ederek, Siirt'e kısa sürede uyum sağladığını belirtti.

Pelen, "Kursa düzenli olarak devam ediyorum. Arkadaşlarımız ve öğretmenimiz çok iyi. Sınıfımız çok güzel, Türkiye çok güzel. Konuşmam biraz iyi oldu. Artık hastaneye tek başıma gidebiliyorum." diye konuştu.

Samira İlzam Tekin (44) de 1,5 yıl önce Siirt'e geldiğini anlatarak, "Öğretmenimiz çok iyi. Burada okumayı ve yazmayı öğreniyorum. Türkiye ve bu kurs çok güzel. Burada insanlar çok nazik ve iyi." ifadelerini kullandı.

Fatma Elbabs Kurşun (57) ise Türkiye'nin kendisi için ikinci ülke olduğunu anlatarak, burayı çok sevdiğini ifade etti.

"Onların bu çabasını görünce mutlu oluyoruz"

Faslı gelinlerle aynı kursta eğitim gören kadınlardan 2 çocuk annesi Ayfer Güneş (43) bu eğitim sayesinde onlarla tanışarak kaynaştıklarını dile getirdi.

Kurdukları bu iletişimin Faslı kadınların Türkçe öğrenmelerine katkı sağladığını anlatan Güneş, şunları söyledi:

"Onlara 'Faslı gelinler' diyoruz. Çok çaba gösteriyorlar, disiplinliler. Onların bu çabasını görünce mutlu oluyoruz. Bize de ilham oluyorlar. Birlikte keyifli vakit geçiriyoruz."

"Azimliler, devamsızlık yapmazlar"

Kursta eğitmen Ayşe Fakirullahoğlu da kentte yıllardır okuma yazma eğitimi verdiğini aktararak, bu yıl kursiyerler arasında Faslı gelinlerin de bulunduğunu ifade etti.

Fakirullahoğlu, kadınların Fas'tan ilk geldiklerinde iletişimde ciddi zorluklar yaşadıklarını dile getirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu nedenle okuma yazma eğitimi eşliğinde onlara kültürel değerlerimizi de anlatıyoruz. Hem Türk öğrencilerimizle kaynaşmış oluyorlar hem de iyi bir iletişimle hayatlarına daha rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. Azimliler, devamsızlık yapmazlar. Biz seviyoruz onları, onlar da bizi. Burada sadece okuma yazma eğitimi vermiyoruz, sosyalleşme amacıyla her türlü etkinliği düzenliyoruz. İletişimde ya da herhangi bir konuda sıkıntıları olduğunda hep yanlarındayız zaten. Devletimiz de çeşitli sosyal etkinliklerle bunu destekliyor."