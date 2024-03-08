Üye Girişi
Haberler

Siirt İlkokul Öğrencileri Geri Dönüşüm Kostümleriyle Çevre Temizliği Yaptı

Güncelleme:

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri giyerek çevre temizliği yaptı. Milli Eğitim Bakanlığı ve OPET Petrolcülük AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte öğrenciler, Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kurtalan Tren Garı'nda çöp topladı. Okul müdürü Ahmet Kılıç, projenin çocuklara ve topluma çevre bilincini kazandırmayı amaçladığını belirtti.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde ilkokul öğrencileri geri dönüşüm malzemelerinden tasarladıkları kostümleri giyerek çevre temizliği yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile OPET Petrolcülük AŞ arasında imzalanan protokol ile hayata geçirilen Tertemiz Yarınlar Okullarda Başlar Projesi kapsamında Kurtalan Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemelerinden yaptıkları kostümleri giyerek Kurtalan 15 Temmuz Demokrasi Parkı ve Kurtalan Tren Garı'nda çöp topladı.

Okul müdürü Ahmet Kılıç, yaptığı açıklamada, çöp toplama etkinliğine öğrenci velileri ve öğretmenlerin de katıldığını belirtti.

Öğrencilere ve topluma çevre bilincini kazandırmayı amaçladıklarını belirten Kılıç, "Proje kapsamında halkın yoğun olarak kullandığı park gibi yerlerde çevre temizliği yaparak, çevre kirliliği ve geri dönüşüm hakkında toplumun dikkatini çekmek istedik. Amacımız geleceğimiz olan çocuklarımıza tertemiz bir dünya bırakmak, toplumu bilinçlendirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanlığı Ahmet Kılıç Demokrasi 15 Temmuz Kurtalan Siirt Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Atakan Duran kimdir? İYİ Parti İzmir Tire Belediye Başkan adayı Atakan Duran kimdir? Melih Terzioğlu kimdir? İYİ Parti İzmir Torbalı Belediye Başkan adayı Melih Terzioğlu kimdir? Ertunç Tezcan kimdir? İYİ Parti İzmir Urla Belediye Başkan adayı Ertunç Tezcan kimdir? Aslan Sezgin kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Aslan Sezgin kimdir? Erman Çıkar kimdir? İYİ Parti İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı Erman Çıkar kimdir? Güven Kılıç kimdir? İYİ Parti İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Güven Kılıç kimdir? Tanzer Sucu kimdir? İYİ Parti İzmir Menemen Belediye Başkan adayı Tanzer Sucu kimdir? Ergün Özgün kimdir? İYİ Parti İzmir Menderes Belediye Başkan adayı Ergün Özgün kimdir? Halil Çokgüler kimdir? İYİ Parti İzmir Kiraz Belediye Başkan adayı Halil Çokgüler kimdir? Olcay Oral kimdir? İYİ Parti İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Olcay Oral kimdir? Nizamettin Yılmaz kimdir? İYİ Parti İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan adayı Nizamettin Yılmaz kimdir? Zafer Sevinç kimdir? İYİ Parti İzmir Karaburun Belediye Başkan adayı Zafer Sevinç kimdir? Tarihte bugün ne oldu? 11 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 11 Mart'ta yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 10 Mart tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Mart'ta yaşananlar! ChatGPT çöktü mü? ChatGPT ne zaman açılacak? ChatGPT neden açılmıyor 8 Mart 2024?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title