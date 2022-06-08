Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 33 personel alınacak

Siirt'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 20'si veteriner hekim 33 personel alınacak.

Siirt'te İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne 20'si veteriner hekim 33 personel alınacak.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 3'ü veteriner hekim, 2'si gıda mühendisi, avukat, büro personeli, su ürünleri mühendisi, veteriner sağlık teknikeri, Baykan ilçesinde ziraat mühendisi ve veteriner hekim, Eruh'ta 3 veteriner hekim ve ziraat mühendisi, Kurtalan'da 3 veteriner hekim, Pervari'de 4 veteriner hekim, Şirvan'da 3 ziraat mühendisi, 4 veteriner hekim ve su ürünleri mühendisi, Tillo'da 2 veteriner hekim ve ziraat teknisyeni olmak üzere 33 personel alınacak.

Atamalar, ÖSYM üzerinden merkezi yerleştirme ve KPSS puanı ile gerçekleştirilecek.

Müracaatlar, 2-9 Haziran tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Kurtalan Siirt Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title