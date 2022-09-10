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Siirt haber... Siirt Havalimanı'nda 1 ayda 5 bin 985 yolcuya hizmet verildi

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Siirt haber... Siirt Havalimanı'nda 1 ayda 5 bin 985 yolcuya hizmet verildi

Siirt haberleri: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı'ndaAğustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı'nda

Ağustos ayında 5 bin 985 yolcuya hizmet verildiğini açıkladı.

DHMİ Genel Müdürlüğü, Siirt Havalimanı'nın 2022 yılı Ağustos ayına ait hava yolu uçak yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Siirt Havalimanı'nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 5 bin 985 yolcuya hizmet verildi. Ağustos ayında Siirt Havalimanı'nda iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 52'ye ulaştı. Yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise 62 ton oldu. 8 aylık (Ocak-Ağustos) dönemde ise Siirt Havalimanı'nda yolcu trafiği 32 bin 936, uçak trafiği 336, yük trafiği ise 325 ton olarak gerçekleştirildi.

(Selami Deniz/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Siirt Havalimanı Güncel Haberler

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