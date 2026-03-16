Siirt-Eruh-Şırnak Yolunda Heyelan Meydana Geldi

Güncelleme:
Siirt-Eruh-Şırnak kara yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı. Jandarma ve Karayolları ekipleri, güvenlik önlemleri alarak yol temizleme çalışması yaptı.

HEYELAN YOLU KAPATTI

Siirt-Eruh- Şırnak kara yolunda dün gece saatlerinde sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya ve toprak parçalarının yolu kapatması sonucu çok sayıda araç mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Karayolları Bölge Müdürlüğü ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma güvenlik önlemleri alırken, iş makineleriyle bölgeye gelen ekipler yol temizleme çalışması başlattı. Ekiplerin çalışması sonucu yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
