Siirt Emniyet Müdürlüğü, Üniversite Öğrencilerine Güvenlik Eğitimi Verdi
Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Üniversitesi'nde uyuşturucuyla mücadele, KADES, UYUMA uygulamaları ve siber zorbalık konularında öğrencileri bilgilendirdi. Güvenli bir toplum için farkındalığın önemine vurgu yapıldı.
Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesinde stant kuran İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere uyuşturucuyla mücadele, KADES ve UYUMA uygulamaları ile siber zorbalık ve dolandırıcılık konularında bilgi verdi.???????
Güvenli bir toplum için farkındalığın önemine dikkat çeken ekipler, her zaman öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.
