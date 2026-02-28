Haberler

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması için çalışma yapılıyor

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'ın liderliğinde, hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla kapsamlı çalışmalar sürdürülmektedir. Arızalı asansörler yeniden hizmete girmiş, acil serviste bakım çalışmaları başlamıştır.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hizmet kalitesinin artırılması amacıyla çalışmalar sürüyor.

Hastaneden yapılan açıklamada, başhekim Prof. Dr. Servet Yolbaş'ın göreve başlamasının ardından hastanenin fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı planlama yapıldığı belirtildi.

Hastanede uzun süredir arızalı olan asansörlerin yürütülen çalışmalar sonucu yeniden hizmete girdiği bildirilen açıklamada, hastane girişi ve bazı alanlarında aksamalara neden olan otomatik kapı sistemlerindeki sorunların da büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğu kaydedildi.

Açıklamada, hasta ve hasta yakınlarının en sık başvurduğu birimlerin başında gelen acil serviste de boyama ve bakım çalışmaları başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yolbaş, hastanede sunulan hizmetin niteliğini artırmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kaliteli bir sağlık hizmeti sunmak için çalıştıklarını aktaran Yolbaş, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hem fiziki eksikliklerin giderilmesi hem de hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için ekip arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Yapılan düzenlemelerin kısa sürede hastalarımıza olumlu yansıyacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
