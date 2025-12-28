Haberler

Siirt-Bitlis kara yolu, kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Siirt-Bitlis kara yolu, kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle Siirt-Bitlis kara yolunun ağır tonajlı ve zincirsiz araç trafiğine kapatıldığını açıkladı. Hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir.

SİİRT Valiliği, Siirt- Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı ve zincirsiz araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Siirt Valiliği'nin, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan- Bitlis kara yolunun ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını bildirdiği açıklamada, "27.12.2025 tarihinde, Baykan- Bitlis kara yolunun Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ile zincirsiz olarak trafiğe çıkan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına geçici olarak izin verilmemektedir. Ağır tonajlı araçlar saat 19.00 itibarıyla uygun alanlarda bekletilmekte olup, hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir. Buradaki araç ve sürücülerin ihtiyaç ve talepleri, Baykan Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve belediye ekiplerince takip edilecek; herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyecektir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri, buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle rica olunur. 112 Acil Çağrı Merkezi 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Plastik poşet fiyatı yeni yılda 1 lira olacak

Bu sefer vatandaşın istediği olmadı! Yeni yılla birlikte zam geliyor
Serbest bırakılan Sercan Yaşar'dan 'Mehmet Akif Ersoy' açıklaması

Ersoy'la ilgili söyledikleri çarpıcı: Bu soruşturmaya kadar...
İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal

İsrail bayraklı kıyafet giydi! Nedeni de skandal
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Dünyaevine giren Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri kızdırdı

Samet Akaydin'ın nikah şahitleri Fenerbahçelileri epey kızdırdı
Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var

Bu tuzağa dikkat: Hedeflerinde 50 yaş üstü erkekler var
Yıllar sonra geri dönebilir! Fenerbahçe'den Mert Günok sürprizi

Fenerbahçe'den yılın sürprizi! Tam 10 sezon sonra geri dönüş
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
MHP lideri Bahçeli: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı benzetme alandakileri coşturdu
Ermenistan Başbakanı Paşinyan davul çalarken görüntülendi

Onu daha önce böyle görmediniz! Sahneye çıktı, bagetleri eline aldı