Siirt-Bitlis kara yolu, kar nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

SİİRT Valiliği, Siirt- Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı ve zincirsiz araç trafiğine kapatıldığını duyurdu.

Siirt Valiliği'nin, yoğun kar yağışı nedeniyle Baykan- Bitlis kara yolunun ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını bildirdiği açıklamada, "27.12.2025 tarihinde, Baykan- Bitlis kara yolunun Bitlis istikametinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; ağır tonajlı kamyon ve TIR'lar ile zincirsiz olarak trafiğe çıkan araçların söz konusu güzergahı kullanmalarına geçici olarak izin verilmemektedir. Ağır tonajlı araçlar saat 19.00 itibarıyla uygun alanlarda bekletilmekte olup, hafif araçların zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine izin verilmektedir. Buradaki araç ve sürücülerin ihtiyaç ve talepleri, Baykan Kaymakamlığı koordinesinde Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Emniyet, Jandarma, Karayolları ve belediye ekiplerince takip edilecek; herhangi bir mağduriyete mahal verilmeyecektir. Sürücülerimizin can ve mal güvenliği açısından trafik ekiplerinin uyarı ve yönlendirmelerine riayet etmeleri, buzlanmaya karşı zincir, çekme halatı ve takoz bulundurmaları önemle rica olunur. 112 Acil Çağrı Merkezi 7/24 vatandaşlarımızın hizmetindedir" denildi.