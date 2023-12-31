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Siirt Belediyesi, trafik yoğunluğunu azaltmak için önlemler aldı

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Siirt Belediyesi, kentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha düzenli bir ulaşım sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önemli düzenleme gerçekleştirdi. Otobüs bekleme alanı eski ilçe otogarına taşındı ve caddede trafik yükü azaltıldı.

Siirt Belediyesi, kentte trafiği rahatlatacak birtakım önlemler aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentte trafik yoğunluğunu azaltmak ve daha düzenli bir ulaşım sağlamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'nda önemli düzenleme gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs bekleme alanını eski ilçe otogarına taşıyan ekipler, caddede trafik yükünü azalttı.

Kaynak: AA / Güncel

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