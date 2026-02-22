Siirt'te parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama

Siirt Belediyesinden parkların eskiyen tabelalarının değiştirilmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya platformlarında yer alan "Siirt kayyımı Orhan Doğan'ın adını parktan sildi" şeklindeki iddiaların asılsız ve gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, bu iddialar üzerine kamuoyunun doğru ve sağlıklı biçimde bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kent genelinde sürdürülen bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, kullanım ömrünü tamamlayan ve yazıları silinerek okunamaz hale gelen park tabelaları yenilenmektedir. Bu kapsamda 'Orhan Doğan Parkı', 'Botan Parkı' ve 'Mehmet Sincar Parkı' tabelaları modern ve dayanıklı tasarımlarla yenilenmiştir. Parklarımızın Kürtçe isimlerinin kaldırılması veya değiştirilmesi kesinlikle söz konusu değildir. Belediyemize yönelik asılsız ve kamuoyunu yanıltmaya dönük paylaşımlara itibar edilmemesini saygıyla duyurur, gerçeğe aykırı ve mesnetsiz haberler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."