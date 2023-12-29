Siirt Belediyesi Filistin Yararına Kermes Düzenledi

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Filistin yararına kermes düzenlendi.

Güres Caddesi Sancaklar Ortaokulu önünde düzenlenen kermeste, belediye bünyesinde hizmet veren Kadın Yaşam Merkezindeki öğretmen ve velilerin evlerinde yaptıkları yemekler, tatlılar ve içeceklerin yanı sıra yağlı boya tablolar satışa sunuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya da kermesi gezdi, ürünleri inceledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Kızılkaya, Gazze'de insanlık dışı katliama maruz kalan Filistin halkına destek amacıyla düzenlenen kermese vatandaşların destek verdiğini söyledi.

Kızılkaya, "Gazze'de masum çocukların, bebeklerin ve kadınların acımasızca katledilmesini lanetliyorum. Ümidimiz ve beklentimiz bir an evvel bu soykırıma ve vahşete dur denilmesidir." dedi.