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Siirt'te "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" etkinliği

Siirt'te '1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü' etkinliği
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Siirt Adliyesi'nde düzenlenen programda, uzlaştırmacıların kuruma aidiyetinin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

Siirt Adliyesi'nde "1 Haziran Uzlaştırmacılar Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Siirt Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, uzlaştırmacıların kuruma aidiyetlerinin güçlendirilmesi, başarılı uzlaştırma uygulamalarının teşvik edilmesi, adalet hizmetleri ve toplum içerisindeki rollerinin daha görünür kılınması ile uzlaştırma kurumuna yönelik farkındalığın artırılması konuları ele alındı.

Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Coşkun, programda yaptığı konuşmada, uzlaştırmanın taraflar arasındaki uyuşmazlıkların kısa sürede ve karşılıklı anlayış çerçevesinde çözümüne önemli katkı sağladığını belirtti.

Coşkun, özveriyle görev yapan uzlaştırmacıların gününü kutlayarak, uzlaştırma faaliyetlerine katkı sunan personele çalışmalarında başarı diledi.

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Murat Cirit, İdare Mahkemesi Başkanı Murat Acar, Uzlaştırma Bürosu'ndan Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Halil Rahman Seçğin ve kentte görev yapan uzlaştırmacılar katıldı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık
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